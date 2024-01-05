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İnegöl'de kavga: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de kavga: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu saldırganlar kayıplara karıştı. Yaralı şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İnegöl\'de kavga: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı
05.01.2024 - 23:42,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Saat 22.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saddam El S. (20), henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Saldırganlar kayıplara karıştı.

Kanlar içinde kalan şahıs, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kavga: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de kavga: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
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