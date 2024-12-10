İnegöl'de Kavga: Bıçaklama ve Tüfekle Yaralanma! - Son Dakika
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İnegöl'de Kavga: Bıçaklama ve Tüfekle Yaralanma!

İnegöl\'de Kavga: Bıçaklama ve Tüfekle Yaralanma!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir genç bıçakla, diğeri tüfekle yaralandı. Şüpheli tutuklandı.

10.12.2024 16:53
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavgada arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce küfür yüzünden tartışan Enes C. (18) ve Samet K. (20) sokakta denk geldi. İki genç arasında yine tartışma çıktı ve tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Samet K. elindeki tüfekle Enes C.'ye ateş etti, Enes C. de elindeki bıçakla Samet K.'yi karnından bıçakla ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar sokakta seyir halinde olan 16 KOU 66 plakalı araca isabet etti. Karnından yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan Enes C. ifadesinde, "Telefonda konuşurken aramızda küfürleşme yaşandı. Olaydan sonra sokakta denk geldik. Bana doğru ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Kavga: Bıçaklama ve Tüfekle Yaralanma! - Son Dakika

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