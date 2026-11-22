Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletleriyle gezintiye çıkan ve kaybolan 2 çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu. Üstleri çamur içinde ve soğuktan üşümüş halde bulunan çocuklara jandarma ekipleri montlarını vererek ısıttı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 arkadaş bisikletleriyle kırsal Deydinler Mahallesi'ne gitti. Bir süre tarla yollarında bisiklet süren arkadaşlardan yabancı uyruklu Ahmet E. (13) ve Fadıl E. (11), diğer arkadaşlarından ayrılarak ormanlık alana doğru ilerledi. Ormanlık alana kadar giden iki çocuk, yollarını kaybedince geri dönmeyi başaramadı. Çocuklardan haber alamayan aileleri endişelenerek polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deydinler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu iki çocuk ormanlık alanda bulundu. Üstleri çamur içinde ve soğuktan titredikleri görülen çocuklara jandarma ekipleri montlarını verdi. Ekipler, ardından 2 çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki çocuk, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.