İnegöl\'de Kaza: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle merkezinde seyir halinde olan Hakan B. (40) yönetimindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilde bulunan sürücü Hakan B. ile yolcular Ersan A. ve Bünyamin K. yaralandı.

Çadır kent sakinleri yardıma koştu

Kaza sırasında bölgede bulunan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentteki vatandaşlar, araçta mahsur kalan yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.