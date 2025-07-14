Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direğe ve evin koruma tellerine çarptı; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Yusufcan B.(19) yönetimindeki 16 P 8155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki direğe çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Kaza: Otomobil Direğe Çarptı - Son Dakika
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