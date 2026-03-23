İnegöl\'de Komşu Kavgası: 1 Bıçakla Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen komşu kavgasında 1 kadın darptan 1 kadın bıçakla yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cesur E.(25), komşuları Gözde A.(31) ve Nazlıcan K.(24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Cesur E. Elindeki bıçak ve sopayla kadınlara saldırdı. Kavgada Nazlıcan K. kollarından ve yüzünden bıçakla, Gözde A. İse sopayla darp sonucu yaralandı. Şüpheli kaçarken yaralı kadınlar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA