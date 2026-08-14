İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı - Son Dakika
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İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı

İnegöl\'de Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç, beton direğe çarptı; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mesudiye Altgeçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Erhan Ç. (22) yönetimindeki 16 PD 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Yaralanma, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı - Son Dakika
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