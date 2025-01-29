İnegöl\'de Kundaklama Olayı: Şüpheli Teslim Oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklayıp saklandığı evde jandarma ekiplerine 24 saat direndikten sonra teslim olan şüpheli, sorgulanmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta evi kundaklayan Hüseyin G. (45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti.

Eve gelen ekipleri görünce kapıyı kitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürüttü.

Çocuklar çıkarıldı

Şüpheli babasının yanından ayrılmayan çocuklar 13 yaşındaki E.G. ve 15 yaşındaki E.G. 16 saat süren ikna sonucu evden çıkarıldı. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı tarafından 24 saat süren ikna sonucu şüpheli Hüseyin G. de evinden çıkarak teslim oldu.

Kundakladığı görüntüler ortaya çıktı

Şüphelinin Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

Levye ile camları kırmış

Hüseyin G.'nin kundaklamadan 1 gün önce de yine geldiği evin camlarını levye ile kırdığı ortaya çıktı. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Her şeyi itiraf etti

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin G., sorgulamasının ardından kundaklama olayı yerinin polis bölgesi olması nedeniyle İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Kundaklama ve levye ile saldırı olayında babasına yardım eden E.G. (15) de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Hüseyin G.'nin (45) ifadesinde, "Benim sevgilimi saklıyorlardı. Benim eşyalarımı sokağa attılar. Ben de bir anlık sinirle yaktım, levye ile camlarını kırdım" dediği öğrenildi.

Sorgulamalarının ardından baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. - BURSA