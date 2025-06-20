İnegöl\'de Libya Vatandaşı Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Libya vatandaşı bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki bir villanın zemin katında meydana geldi. Mohammed Abdalla (71) isimli Libya vatandaşını komşuları hareketsiz yerde yatarken buldu.

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın ölümünü tespit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tTıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA