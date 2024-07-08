İnegöl'de Metal İmalathanesinde Saklanan 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal imalathanesinde saklanan 10 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir metal imalathanesinde çalışan kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldılar. İşyerine giden polis ekipleri işyerinde inceleme yaparken metal parçaların arasında ve yatağın altında saklanan 10 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek. - BURSA