İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim E.'nin (27) kullandığı 20 AKC 171 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
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