İnegöl'de Minibüs Dere Yatağına Uçtu - Son Dakika
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İnegöl'de Minibüs Dere Yatağına Uçtu

İnegöl\'de Minibüs Dere Yatağına Uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüs dere yatağına düştü, sürücü yaralanmadı.

14.11.2024 01:15
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, dere yatağına uçtu.

Kaza Alanyurt- Mesudiye Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mesudiye Mahallesi'nden Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Mustafa Ö. Yönetimindeki 16 ASY 498 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Minibüs Dere Yatağına Uçtu - Son Dakika

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