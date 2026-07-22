İnegöl'de Minibüs Kaza Yaptı: Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Minibüs Kaza Yaptı: Sürücü Hafif Yaralandı

İnegöl\'de Minibüs Kaza Yaptı: Sürücü Hafif Yaralandı
22.07.2026 17:15
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü kontrolü kaybedip iş yerine çarptı, sürücü yaralı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolü kaybedilen özel halk minibüsü kaldırıma çıkarak iş yerine çarptıktan sonra boş arsaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kaldırımda o sırada yaya bulunmaması faciayı önledi.

Kaza saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat A. (50) yönetimindeki 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsü, seyir halindeyken sürücünün iddiaya göre tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşması nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan minibüs, önce bir tekel bayisinin girişine çarptı, ardından yaklaşık 100 metre kaldırım üzerinde ilerleyerek yol kenarındaki boş arsaya uçtu.

Kazanın meydana geldiği sırada kaldırımda yaya bulunmaması, faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tedavisinin ardından aracının başına geçti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Minibüs Kaza Yaptı: Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika

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