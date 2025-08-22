Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzerinde İnegöl'ün kırsal Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet U. (28) yönetimindeki 35 AKN 700 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.
4 saat sonra kendine geldi
Kazadan 4 saat sonra kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kara yolunun kenarına çıkarak yardım istedi. Saat 11.00 sıralarında Jandarma komutanlığı ekipleri yaralıyı görünce 112'ye haber verdi.
Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Minibüs Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?