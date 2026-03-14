İnegöl\'de Minibüs Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Fatih M. (43) yönetimindeki 34 BZM 395 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla atıp yan durdu. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
