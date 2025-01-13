İnegöl\'de Minibüs Tıra Çarptı: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tıra çarpan minibüsteki ikiz kardeşler ile 1 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Emre A. (23) yönetimindeki 16 ZH 453 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 10 AKL 489 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile sürücünün ikizi Muhammed A. (23) ve yolcu Sedat Ö. (18) yaralandı. Kaza yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ve 2 yolcu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA