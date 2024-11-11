İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza - Son Dakika
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İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Kaza

İnegöl\'de Mobilya Fabrikasında Kaza

19 yaşındaki işçi elini makineye kaptırarak parmağını kaybetti, hastaneye kaldırıldı.

11.11.2024 14:01
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran 19 yaşındaki işçinin parmağı koptu.

Olay İnegöl'ün Cerrah Mahallesi sanayi alanında faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi İbrahim Y. (19), ahşap kesimi yaptığı sırada elini yatar testereye kaptırdı. Sağ elinin serçe parmağı kopan genç yaralandı. Kopan parmağıyla, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansa Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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