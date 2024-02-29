İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Genç Bir Kişinin Bacağı Parçalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Genç Bir Kişinin Bacağı Parçalandı

İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Genç Bir Kişinin Bacağı Parçalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, çalışan bir genç üzerine düşen kerestelerin altında kalarak sol bacağını parçaladı. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

29.02.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda üzerine keresteler düşen gencin bacağı parçalandı.

Olay, saat 11.00 Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İyat H.(15) çalıştığı sırada üzerine keresteler düştü. Kerestelerin altında kalan gencin sol bacağı parçalandı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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