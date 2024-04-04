İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İnegöl\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

04.04.2024 22:51  Güncelleme: 22:56
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Metin A. yönetimindeki 16 BGT 866 plakalı motosiklet, Bahçe Sokak'tan çıkan Huriye F. yönetimindeki 16 AGV 807 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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