İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 2 Çocuk Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, müdahalenin ardından yaralı çocuğa muayene eldiveniyle balon yapıp verdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol üzerinde seyir halinde olan İmdat K. (44) idaresindeki 16 APL 816 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki çocukları 5 yaşındaki Cemre K. ile 2 yaşındaki Ömer Salih K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanarak ağlayan 2 yaşındaki çocuğa, müdahalenin ardından oynaması için muayene eldiveniyle balon yapıp verdi. Çocuk, ambulansla hastaneye gelene kadar eldivenle oynadı. Jandarma, olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA