İnegöl'de Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletler kafa kafaya çarpıştı ve 2 sürücü de yaralandı. Kaza sonucunda devrilen motosikletlerden düşen sürücüler, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

28.06.2024 15:33
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletler kafa kafaya çarpıştı; 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Burak D.(26) yönetimindeki 16 ADF 102 plakalı motosiklet, ters yönden gelen sürücü Nuray C.(35) yönetimindeki 16 ALB 115 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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