İnegöl'de motosiklet kazası: Kadın ve sürücü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü müdür yardımcısı D.K. (55) yönetimindeki 16 BHA 710 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Ö.'ye (46) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan müdür yardımcısının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA