İnegöl'de motosiklet kazası: Kadın ve sürücü yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet kazası: Kadın ve sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Müdür yardımcısının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

13.06.2024 20:20
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü müdür yardımcısı D.K. (55) yönetimindeki 16 BHA 710 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Ö.'ye (46) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan müdür yardımcısının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de motosiklet kazası: Kadın ve sürücü yaralandı - Son Dakika

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