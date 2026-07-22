İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Aranıyor - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Aranıyor

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Aranıyor
22.07.2026 01:30
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurum kenarında devrilmiş halde bulunan motosiklet, ekipleri harekete geçirdi. Kazada yaralandığı değerlendirilen sürücünün bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, uçurumun kenarında devrilmiş halde 16 BMA 978 plakalı motosikleti görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ile İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin bulunduğu noktada sürücüye rastlamayınca uçurum ve çevredeki ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Aranıyor - Son Dakika

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