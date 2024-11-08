Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Emin Sokak'ta meydana geldi. Kartal Sokak'ta seyir halindeki Barış T. (36) idaresindeki 16 KJV 56 plakalı motosiklet, Emin Sokak'tan gelen Sinan Y. (31) idaresindeki 16 ATM 284 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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