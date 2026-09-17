İnegöl'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki sürücü 5 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki sürücü 5 gün sonra hayatını kaybetti

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İnegöl\'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki sürücü 5 gün sonra hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki sürücü, 5 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Kazada kask takmadığı iddia edilen sürücünün, kask kullanmamasının yaralanmanın şiddetini artırmış olabileceği değerlendirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 61 yaşındaki sürücü 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Eylül Cumartesi günü Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 28. Sokak ile 24. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta seyir halinde olan Ali M. (40) yönetimindeki 16 BPC 593 plakalı motosiklet ile Davut Ezim (61) idaresindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Davut Ezim ağır yaralandı. Yaralı sürücünün kaza sırasında kask takmadığı iddia edildi. Kask kullanmamasının, çarpışma sonrası yaralanmanın şiddetini artırmış olabileceği değerlendirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Davut Ezim, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Davut Ezim, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybetti

Yaşlı adam Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaİnegölBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki sürücü 5 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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