İnegöl'de Motosiklet Sürücüsüne 469 Bin TL Ceza - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Sürücüsüne 469 Bin TL Ceza

İnegöl\'de Motosiklet Sürücüsüne 469 Bin TL Ceza
12.06.2026 20:27
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Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, 10 km kovalamacanın ardından yakalandı ve ağır ceza aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan şahsa, toplam 469 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 BHM 938 plakalı motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kaçışını bir süre motosikletle sürdüren sürücü Muhammed G. (21), daha sonra motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli, Süleymaniye Mahallesi Gönül Açan Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Muhammed G.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, trafiği tehlikeye sokmaktan 10 bin TL, drift yapmaktan 140 bin TL, kırmızı ışıktan geçmekten 5 bin TL, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 90 bin TL, kask kullanmamaktan 2 bin 500 TL, ters yönde seyretmekten 10 bin TL olmak üzere 469 bin TL cezai işlem uygulandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülün sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Motosiklet Sürücüsüne 469 Bin TL Ceza - Son Dakika

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