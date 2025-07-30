İnegöl'de Motosiklet ve Otobüs Kavgası - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet ve Otobüs Kavgası

İnegöl\'de Motosiklet ve Otobüs Kavgası
30.07.2025 17:02
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Bursa'nın İnegöl'ünde motosiklet sürücüsü otobüs şoförüyle tartıştı, anlar kask kamerasında kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sollama yapan bir motosiklet sürücüsü, özel halk otobüsü şoförü tarafından sıkıştırıldı. Ardından aracı yol kenarına çekip inen otobüs şoförü, motosikletlinin üzerine yürüyerek tartışma çıkardı. O anlar motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet C. isimli motosiklet sürücüsü sollama yaptığı sırada, aynı istikamette seyreden özel halk otobüsünün şoförü sinyal verip sol şeride geçerek motosikletliyi sıkıştırdı. Genç sürücü, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından otobüs şoförü aracını yol kenarına çekip indi ve yol kenarında bekleyen motosikletlinin üzerine yürüyerek tartışma çıkardı. Gergin anlara otobüsteki yolcular da tanık oldu. Şoförü sakinleştirmekte zorlanan yolcuların müdahalesiyle olay daha da büyümeden sonlandırıldı. Motosikletlinin yaşadığı tehlikeli anlar ve ardından yaşanan tartışma, kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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