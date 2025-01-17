İnegöl'de Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Yayaya Çarptı

İnegöl\'de Motosiklet Yayaya Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

17.01.2025 14:09
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan M.E. (16) idaresindeki 16 BMS 996 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilek U.'ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika

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