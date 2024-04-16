Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti.
Olay, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aşır K. (29), evinin bahçesinde spiralle odun kesmeye başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu Aşır K., spiralle iki ayağını ve elini kesti. Kanlar içinde kalan gencin imdadına ailesi yetişti. Yaralı genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Odun Keserken Kaza: Bir Kişi İki Ayağını ve Elini Kesti - Son Dakika
Tunceli'de doktor sevgilisiyle balkonda birlikte olurken aşağı düşüp hayatını kaybettiği iddia edilen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen genç doktor, "Evimde buluştuk, alkol aldık. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Olayın faili veya faillerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran bir şahıs, motosikletteki 2 kişiye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan 4 araç da mermi isabet etti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü olayları yerinde inceledi. Soruşturma devam ediyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek eziyet eden 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı. Göle Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı tespit ve inceleme sonucunda, şahısların M.K. ve M.T.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
Adıyaman'da meydana gelen kaza sonucu, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
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