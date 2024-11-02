İnegöl\'de Organ Nakilli Genç Ölü Bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 37 yaşındaki organ nakilli genç evinde ölü bulundu.

Olay, 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları yalnız yaşayan Özcan G.'den (37) 2 gündür haber alamayınca evine gitti. İçeriye girdiklerinde genci hareketsiz yerde yatar vaziyette bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özcan G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, 2 yıl önce böbrek nakli olan Özcan G.'nin yanında alkol şişelerinin olduğu görüldü. Özcan G.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA