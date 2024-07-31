Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza İnegöl-Bursa yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Seçil Ö. yönetimindeki HB E 3750 plakalı otomobil, sola manevra yapan Cerrah K. idaresindeki 80 ACK 446 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Oğuzhan F. (25) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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