İnegöl'de Otomobil-Kamyonet Çarpıştı

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İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu mahallesi istikametine seyir halinde olan Sürücü Furkan K.yönetimindeki 26 B 1437 plakalı otomobil, aynı yöne giderken Hasanpaşa mahallesine dönüş yapan Sürücü Dinçer D.yönetimindeki 16 F 0692 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ağaca çarparak durdu. Kaza sonucu sürücülerle otomobildeki yolcu 4 aylık hamile İrem Ö.yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.