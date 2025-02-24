İnegöl'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

İnegöl\'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

24.02.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1. Dürüst Sokakta meydana geldi.

1. Dürüst Sokakta seyir halinde olan sürücü Zeki Ç.(29) 16 NNT 89 plakalı otomobil, aynı yöne giderken sokağa manevra yapan sürücü Sürücü Belgin T.(40) yönetimindeki 16 KFR 19 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu 16 NNT 89 plakalı otomobildeki yolcular Emirhan Ç.(20) ile Sibel Ç.(24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, İnegöl, bursa, Yaşam, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:41:50. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.