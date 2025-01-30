İnegöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

İnegöl\'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

30.01.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı, kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Erenler ile Efsane sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Efsane Sokak'ta seyir halinde olan Diyar D. (18) idaresindeki 16 BLV 391 plakalı otomobil, Erenler Sokak'tan çıkan Yunus Ç. (30) idaresindeki 16 ABC 161 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle etkisiyle savrulan 16 ABC 161 plakalı otomobil, enerji nakil hattı beton direğine çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 ABC 161 plakalı otomobildeki yolcu Emine Ç. (27) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada aracında hasar meydana geldiğini gören sürücü Diyar D. gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, İnegöl, bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:41:33. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.