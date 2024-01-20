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İnegöl'de Otomobilin Çarptığı Yaya Şemsiyeyle Korundu - Son Dakika
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İnegöl'de Otomobilin Çarptığı Yaya Şemsiyeyle Korundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı sağanak yağıştan korumak için şemsiye kullanarak yardımcı oldular. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnegöl\'de Otomobilin Çarptığı Yaya Şemsiyeyle Korundu
20.01.2024 - 21:51,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı adamı çevredeki vatandaşlar şemsiyeyle sağanak yağıştan korudular.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Park yolu Caddesi'nde seyreden İlker A. (55) yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Senayi Ç.'ye (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaflar yardıma koştu. Bir esnaf ise yerde yatan yaralıyı sağanak yağıştan korumak için şemsiye getirdi. Vatandaş yaralıya, ambulansa konulana kadar şemsiye tuttu. Yaralı adam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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