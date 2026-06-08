İnegöl'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 10 Yaralı

İnegöl\'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 10 Yaralı
08.06.2026 01:56
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İnegöl'de çocuk parkında gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda 10 kişi yaralandı, şüpheliler yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında bulunan gençlere yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda 10 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen bir araçla bölgeye gelen şüpheli Ö.Y., parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta bulunan 10 kişiye isabet etti. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Eymen Ç.(17), Ahmet Ç.(18), Osman Ş.(15), Ratibe A.(36), Berat V.(21), Uğurcan V.(27), Bora V.(15), Yusuf S.(13), Davut Ç.(13), Musab U.(16) olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Market önünde güvenlik önlemi

Saldırının ardından, olaya karıştığı iddia edilen şüphelinin babasının işlettiği markete yönelik saldırı olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri market önünde geniş güvenlik önlemi alırken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Özkan Ç.(18) ve Emirhan Y. (18)'yi yakaladı. Yakalanan şahısların itirafı üzerine polis ekipleri, tüfeği bulmak için sokaklarda inceleme yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 10 Yaralı - Son Dakika

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