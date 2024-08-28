İnegöl'de salça makinesi kazası: Çocuk yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de salça makinesi kazası: Çocuk yaralandı

İnegöl\'de salça makinesi kazası: Çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk, elini salça makinesine kaptırarak yaralandı. Olay sonucunda çocuk hastaneye kaldırıldı.

28.08.2024 15:10
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini salça makinesine kaptıran çocuk yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl Yeni Mahalle Fidan Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri sokak üzerinde ortaklaşa salça yapmaya başladılar. 13 yaşındaki Umut Y. de ailesine yardım etmek için domatesleri parçalanması için salça makinesine atmaya başladı. O sırada çocuk domatesleri salça makinesine atarken sağ elini makineye kaptırdı. Bağırmaya başlayan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Makineden eli çıkarılan Umut Y., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 parmağının parçalandığı çocuk Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de salça makinesi kazası: Çocuk yaralandı - Son Dakika

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