İnegöl\'de Servis Minibüsü Yangını

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan servis minibüsü yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 12.00 sıralarında İnegöl-Bursa yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İbrahim K.(27) yönetimindeki 16 BIA 290 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarında çekti. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA