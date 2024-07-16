İnegöl'de Silahlı Çatışma: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Silahlı Çatışma: 3 Kişi Yaralandı

İnegöl\'de Silahlı Çatışma: 3 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftlik sahibi Sercan A. ile Remzi U. arasında geçmiş yılda yaşanan küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. Bugün çıkan tartışmada tüfekler konuştu ve çatışma neticesinde Remzi U. ile yanındaki arkadaşları Batuhan G. ve Mürsel Ö. yaralandı. Yaralılar, ticari taksiyle hastaneye kaldırıldı. Sercan A. ise gözaltına alındı. Olay, amatör kamera tarafından kaydedildi.

16.07.2024 00:48
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı çatışma amatör kameraya yansıdı, çatışma neticesinde 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan küçükbaş hayvan çiftliği önünde meydana geldi. İddiaya göre çiftlik sahibi Sercan A. (31) ile Remzi U. (24) arasında geçtiğimiz yıl küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. Şahıslar birbirinden davacı oldu. Bugün ise şahıslar arasında yine tartışma yaşandı. Remzi U., yanına arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö.'yü (35) de alıp 16 RU 316 plakalı araçla çiftliğin önüne gitti. Sercan A. ile Remzi U. Arasında yine tartışma çıkınca tüfekler konuştu. Remzi U. aracındaki pompalı tüfekle çiftlik bahçesindeki Sercan A.'ya doğru ateş etmeye başladı. Sercan A. da tüfeği ile cevap verdi. 2 dakika süren ve mermilerin havada uçuştuğu çatışmada Remzi U. ve arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö. (35) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandılar. Yaralanan şahıslar araca binip olay yerinden uzaklaştılar.

Yaralıların olduğu araç yoldaki çamura saplandı. Aracı çıkaramayan yaralılar, ticari taksi çağırdılar. Yaralılar bindikleri ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek, tedavi altına alındılar.

3 kişiyi yaralayan Sercan A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çatışma anı ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Silahlı Çatışma: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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