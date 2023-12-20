İnegöl\'de sis nedeniyle kaza: Sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, sürücü yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzeri Hamzabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Harun Ç. (49) yönetimindeki 09 HP 211 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak ters durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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