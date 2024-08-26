İnegöl'de sulama göletinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika
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İnegöl'de sulama göletinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

İnegöl\'de sulama göletinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sulama göletine düşen 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

26.08.2024 17:07
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Bursa'nın İnegöl de sulama göletine düşen 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay İnegöl'ün Dipsizgöl mahallesindeki sulama göletinde meydana geldi. Gölet kenarından geçen vatandaşlar, gölet içerisinde mahsur kalmış 6 keçi ile köpeği gördüler. Yaklaşık 2 gündür su içinde mahsur kalan küçükbaş hayvan ve köpeğin kurtarılması için vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdiler. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halatlarla girdikleri gölde mahsur kalan 6 keçi ile köpeği sırayla çıkardılar. Kurtarılan hayvanların 2 gündür gölette mahsur oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri keçilerin kulak küpelerinden sahibine ulaştılar. Deydinler Mahallesi'nden sürüden ayrılarak Dipsizgöle kadar geldikleri öğrenilen keçiler, sahibi Şerafettin Şimşek'e teslim edildiler.

Hayvanların kurtarılma anı ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de sulama göletinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika

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