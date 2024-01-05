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İnegöl'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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İnegöl'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganları arıyor.

İnegöl\'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı
05.01.2024 - 23:50,
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İki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu : 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay Saat 22.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saddam El Selime (20), henüz ismi belirlenemeyen bir şahış tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Polis şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İHA
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