İnegöl\'de Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri araçta tarihi eserler ve dedektör araçlar ele geçirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede devriye atarken şüphelendikleri aracı durdurdular. Sürücü S.C.(46) yönetimindeki araçta arama yapan ekipler, 27 adet tarihi eser olduğu değerlendiren sikke ve obje ele geçirildi. Ayrıca aracın bagajında dedektör gibi tarihi eser aramak için kullanılan araçlar bulundu. Şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. - BURSA