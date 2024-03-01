İnegöl'de tehlikeli motosiklet sürüşü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de tehlikeli motosiklet sürüşü amatör kameraya yansıdı

İnegöl\'de tehlikeli motosiklet sürüşü amatör kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp dakikalarca ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, bir süre sonra tek teker ilerlemeye başladı. Hem kendi canını hem başka vatandaşların canın tehlikeye düşüren sürücünün umursamaz anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

01.03.2024 13:46  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp dakikalarca ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, bir süre sonra tek teker ilerlemeye başladı. Hem kendi canını hem başka vatandaşların canın tehlikeye düşüren sürücünün umursamaz anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de tehlikeli motosiklet sürüşü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 13:54:16. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de tehlikeli motosiklet sürüşü amatör kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement