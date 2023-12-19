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İnegöl'de tekstil fabrikasında iş kazası: İşçinin 2 parmağı koptu - Son Dakika
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İnegöl'de tekstil fabrikasında iş kazası: İşçinin 2 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, makinenin kayışına elini kaptırarak 2 parmağını kaybetti. İşçi, hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl\'de tekstil fabrikasında iş kazası: İşçinin 2 parmağı koptu
19.12.2023 - 11:55,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.

Olay İnegöl OSB Uludağ caddesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Recep B.(42) çalıştığı sırada makinenin kayışına elini kaptırdı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adamın 2 parmağı koptu. İşçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de tekstil fabrikasında iş kazası: İşçinin 2 parmağı koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de tekstil fabrikasında iş kazası: İşçinin 2 parmağı koptu - Son Dakika
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