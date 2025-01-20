İnegöl\'de Tekstil Fabrikasında Yangın

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 1 saat süren yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatıda küçük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA