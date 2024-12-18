İnegöl\'de Tır Devrildi, Yol Kapandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan sunta yüklü tır devrildi. Yol ulaşıma kapanırken sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Mustafa Menteş (22), 16 Y 2729 plakalı tıra OSB'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasından yüklediği suntaları Gemlik ilçe limanına götürmek üzere yola çıktı. Kavşaktan dönüş yapmakta olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki suntalar yola saçıldı. Kaza sonucu kavşağın bir yönü ulaşıma kapanırken, sürücü kısa süreli şok yaşadı.

Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - BURSA