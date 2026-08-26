İnegöl’de Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki kamyona çarptı; sürücü ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet park halindeki kamyona çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekin Çaldır (52) yönetimindeki, geri dönüşüm kartonları yüklü 35 LAG 20 plakalı kamyonet, seyir halindeyken fenalaşan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 34 BT 5571 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.
Ağır yaralanan Tekin Çaldır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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