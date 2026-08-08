İnegöl\'de Trajik Kaza: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada araçların savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, yoldan geçen motosikletli çift kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Aslanbek S. (22) yönetimindeki 16 BNM 574 plakalı otomobil, önünde yavaşlayarak dönüş yapmak isteyen Alper G. (25) idaresindeki 06 FR 5347 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Kazada sürücüler Aslanbek S. ve Alper G. ile 06 FR 5347 plakalı otomobilde bulunan Tuğçe G. (26) ve Hüseyin Ç. (48) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletli çift kazadan kıl payı kurtuldu

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki otomobilin çarpışarak savrulduğu görülürken, kaza sırasında yoldan geçen motosikletli çiftin ise savrulan araçların arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı