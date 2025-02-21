İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tacir Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tacir Yakalandı

İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tacir Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda 5 uyuşturucu taciri yakalandı, çok sayıda madde ele geçirildi.

21.02.2025 11:53
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 uyuşturucu taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları şahısların evine şafak vakti operasyon düzenledi. 3 ayrı adrese yapılan operasyonda evler didik didik arandı.

Kaymakam Eren Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılan aramalar sonucunda 25 gram sentetik kannobinoid maddesi, 70 gram AMG maddesi, 8 parça halinde 16 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 2,60 gram esrar maddesi, 3 parça halinde 2,80 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ile 65 bin TL ve 2 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda sonucunda uyuşturucu tacirleri Serkan Ş., Mithat Ç., Sedat B., Tanju Y. ile Hasan Ş. yakalandı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tacir Yakalandı - Son Dakika

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